Après la théorie, la pratique ! À vos crayons ! Cédric Fernandez vous invite à laisser libre court à votre imagination lors de cet atelier où vous apprendrez les bases de l’illustration et de la construction d’histoire en bandes dessinées. _Tout public à partir de 14 ans._

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10

Atelier animé par Cédric Fernandez, dessinateur BD Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi Tarn

2022-05-21T14:30:00 2022-05-21T16:30:00

