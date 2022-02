L’ILLUSTRATION AU SERVICE DE LA DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ – SORTIE LPO ANJOU Beaulieu-sur-Layon Beaulieu-sur-Layon Catégories d’évènement: Beaulieu-sur-Layon

Maine-et-Loire

L’ILLUSTRATION AU SERVICE DE LA DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ – SORTIE LPO ANJOU Beaulieu-sur-Layon, 7 mai 2022, Beaulieu-sur-Layon. L’ILLUSTRATION AU SERVICE DE LA DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ – SORTIE LPO ANJOU Beaulieu-sur-Layon

2022-05-07 09:00:00 – 2022-05-07 17:00:00

Beaulieu-sur-Layon Maine-et-Loire Beaulieu-sur-Layon EUR 65 Merci de prévoir votre pique-nique, une tenue adéquate, un petit siège pour vous asseoir et votre bonne humeur ! Inscription obligatoire ! Sortie gratuite limitée à 12 places. Encadrée par Olivier Loir, illustrateur naturaliste, cette journée vous permettra de vous initier au dessin naturaliste, dans la nature. +33 2 41 44 44 22 http://www.lpo-anjou.org/ Merci de prévoir votre pique-nique, une tenue adéquate, un petit siège pour vous asseoir et votre bonne humeur ! Inscription obligatoire ! Sortie gratuite limitée à 12 places. Beaulieu-sur-Layon

dernière mise à jour : 2022-01-26 par

Détails Catégories d’évènement: Beaulieu-sur-Layon, Maine-et-Loire Autres Lieu Beaulieu-sur-Layon Adresse Ville Beaulieu-sur-Layon lieuville Beaulieu-sur-Layon Departement Maine-et-Loire

L’ILLUSTRATION AU SERVICE DE LA DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ – SORTIE LPO ANJOU Beaulieu-sur-Layon 2022-05-07 was last modified: by L’ILLUSTRATION AU SERVICE DE LA DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ – SORTIE LPO ANJOU Beaulieu-sur-Layon Beaulieu-sur-Layon 7 mai 2022 Beaulieu-sur-Layon maine-et-loire

Beaulieu-sur-Layon Maine-et-Loire