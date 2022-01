L’illustration au service de la découverte de la biodiversité parking du Pont-Barré Beaulieu-sur-Layon Catégories d’évènement: Beaulieu-sur-Layon

_En partenariat avec le Conseil Régional des Pays de la Loire, le Conseil Départemental 49_ Encadrée par Olivier Loir, illustrateur naturaliste, cette journée vous permettra de vous initier au dessin naturaliste, dans la nature. Merci de prévoir votre pique-nique, une tenue adéquate, un petit siège pour vous asseoir et votre bonne humeur ! _65€ par personne. Précisions sur le matériel quelques jours avant la sortie._

Réservation obligatoire, limitée à 12 personnes ; paiement par chèque ou en espèces ; clôture des inscriptions le vendredi 6 mai avant 16h

2022-05-07T09:00:00 2022-05-07T17:00:00

