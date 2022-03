L’Illusion Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

L’Illusion Nice, 8 avril 2022, Nice. L’Illusion Théâtre Francis Gag 4 rue de la Croix Nice

2022-04-08 – 2022-04-08 Théâtre Francis Gag 4 rue de la Croix

Nice Alpes-Maritimes Nice Alpes-Maritimes EUR 12 15.3 L’Illusion questionne entre danse et texte avec légèreté et gravité le parcours d’individus en perte de repères. Comment trouver sa place dans une société qui nous rejette, nous abandonne ? theatre.fgag@ville-nice.fr +33 4 92 00 78 50 http://www.theatre-francis-gag.org/ Théâtre Francis Gag 4 rue de la Croix Nice

dernière mise à jour : 2022-03-25 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Théâtre Francis Gag 4 rue de la Croix Ville Nice lieuville Théâtre Francis Gag 4 rue de la Croix Nice Departement Alpes-Maritimes

Nice Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

L’Illusion Nice 2022-04-08 was last modified: by L’Illusion Nice Nice 8 avril 2022 Alpes-Maritimes Nice

Nice Alpes-Maritimes