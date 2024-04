L’Illusion conjugale théâtre du Foyer/Jeunet Marcigny, samedi 20 avril 2024.

Début : 2024-04-20 20:30

Fin : 2024-04-21 22:00

Toute vérité est-elle bonne à dire dans un couple? 20 et 21 avril 1

Après plusieurs années d’un mariage semble t-il heureux, Jeanne, sur un ton enjoué, annonce à son mari, Maxime, qu’elle souhaiterait « un état des lieux ».

Bien que surpris, Maxime accepte de jouer le jeu mais n’est-ce pas risqué d’être sincère ? Faut-il plutôt recourir à des mensonges salvateurs pour « habiller » la vérité ?

Messieurs, prenez garde !

« L’illusion conjugale » est une comédie moderne d’Eric Assous, écrite dans un style corrosif sur l’amour, l’amitié et le couple en équilibre constant entre le rire, la légèreté et la gravité.

théâtre du Foyer/Jeunet 3 rue des Dames 71110 Marcigny Marcigny 71110 Saône-et-Loire