L’illusion Comique, 17 avril 2021-17 avril 2021, Marseille.

L’illusion Comique 2021-04-17 20:30:00 – 2021-04-17 La Divine Comédie 2 Rue Vian

Marseille Bouches-du-Rhône

15 15 Pridamant recherche son fils Clindor qu’il a chassé voilà 10 ans. Il vient consulter le magicien Alcandre.



Ce dernier lui raconte les 10 années d’errance de Clindor puis lui propose de poursuivre le récit sous la forme d’une évocation magique ou des « spectres animés » qui prendront la place des personnages réels.



Cette séquence de théâtre dans le théâtre fait découvrir Clindor en second du capitaine gascon et fanfaron Matamore, qui lui raconte ses exploits imaginaires et se vante de sa passion pour la belle Isabelle. Il a pour rival le Seigneur Adraste, qu’Isabelle éconduit pour nouer une idylle avec Clindor.

Leur amour tourne à la tragédie quand dénoncés par une suivante jalouse, il voit surgir Adraste à la tête d’une troupe armée. Clindor tue son rival et est arrêté.

Pridamant s’inquiète : son fils est-il perdu ?

Mais le magicien le rassure : à l’instar du spectateur de l’illusion comique il n’est pas au bout des surprises que réserve cette grande réussite du théâtre baroque.



Auteur : Corneille

Mise en scène : Alain Guerrieri

Avec Valérie Guerrieri, Marie-Pierre Legros, Mélanie Defondaumière, Nicolas Colin, Erika Thollard, Christine Rouvière, Priscillia Borgalli, Alain Guerrieri

http://divinecomedietheatre.fr/

