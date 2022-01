L’illu à la frite #4 – le week-end illustré Le Point Ephémère Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

L’illu à la frite #4 – le week-end illustré Le Point Ephémère, 26 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 27 février 2022

de 14h00 à 19h00

Le samedi 26 février 2022

de 14h00 à 19h00

gratuit

L’Illu A La Frite est de retour ! Le temps d’un week-end, Point Éphémère fête à nouveau l’illustration sous toutes ses formes Dessins, peintures, sérigraphies, collages, risographies, happenings et ateliers : le programme s’annonce bien chargé. Sur un coup de tête, vous pourrez aussi décider de vous faire tatouer un flash tatoo par nos invité.e.s. Et le samedi soir, place à la traditionnelle battle de dessin, pendant laquelle les illustrateurs s’affronteront sans merci sur un thème commun ✍️ Visuel par Violette Legoupil (https://www.instagram.com/balivernes___/ ) Programmation – Atelier Raclette – Bellange – Camille Bertagna – Célia Gaultier – Cléa Darnaud – Collectif Marge – Jeanne Guerard – Lemon Fee – Loïc Lusnia – Lök Zine – Maï Fougeront – Marie-Pierre Brunel – Pétrouchkaka – Solil’Art Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy Paris 75010

2 : Jaurès (Paris) (125m) 48 : Jaurès (Paris) (125m)

Contact : https://pointephemere.org https://www.facebook.com/events/232589505565430 Gourmand

Date complète :

2022-02-26T14:00:00+01:00_2022-02-26T19:00:00+01:00;2022-02-27T14:00:00+01:00_2022-02-27T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Point Ephémère Adresse 200 Quai de Valmy Ville Paris lieuville Le Point Ephémère Paris Departement Paris

Le Point Ephémère Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/