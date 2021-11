Lilliput Théâtre de la Ville – Espace Cardin, 6 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du 6 au 9 avril 2022 :

mercredi, samedi de 15h à 15h50

et jeudi, vendredi de 10h à 10h50

et vendredi de 19h à 19h50

et jeudi de 14h à 14h50

payant

Se découvrir à la fois en géant et en lilliputien ? L’imagination créatrice d’Ainhoa Vidal révèle la poésie dans l’apparemment banal.

C’est ce qu’on appelle une invitation à changer de perspective ! Dans Lilliput, le sol est couvert d’humains minuscules, si petits qu’Ainhoa Vidal ressemble à une véritable géante. À cette échelle, même les plus jeunes enfants seront grands! La danseuse et marionnettiste se livre donc à un exercice d’humilité, mettant son corps à disposition des micro-personnes qui ne se font pas prier pour partir en expédition. Un dialogue s’installe et des caméras nous permettent d’explorer la manipulatrice avec les yeux de lilliputiens étonnés, comme si nous découvrions un continent inconnu. Pour ce voyage étonnant, Ainhoa Vidal s’inspire moins du célèbre Gulliver de Jonathan Swift que de l’univers de l’artiste japonais Tatsuya Tanaka qui détourne nos objets du quotidien en paysages ou situations, les peuplant de figurines miniatures. Mille découvertes géantes en perspective !

Théâtre de la Ville – Espace Cardin 1 avenue Gabriel Paris 75008

1, 13 : Champs-Élysées – Clemenceau (317m) 1, 8, 12 : Concorde (392m)



Contact : Théâtre de la Ville

Date complète :

