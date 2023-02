Les secrets scientifiques des œuvres d’art révélés Mercredi 8 mars, 18h30 Lilliad Learning center Innovation

Entrée gratuite, sur inscription

Une conférence animée par Loïc Mangin

Lilliad Learning center Innovation Cité scientifique, Avenue Henri Poincaré 59655 Villeneuve d'Ascq

Dans le cadre de sa saison 4 « Kaléidoscope, l’image dans toutes les sciences » , Xperium vous propose une conférence autour du lien art-science “Pourquoi ce bateau dans La Vue de Delft de Vermeer est-il inhabituel ? Quelle est la forme étrange que donne Dali à la croix du Christ ?” Loïc Mangin répondra à ces questions et vous dévoilera les secrets scientifiques qui se cachent derrière quelques œuvres d’art emblématiques connues de tous. Son objectif ? Ne pas voir “l’image dans toutes les sciences” mais bien “la science dans toutes les images”. ?️ Programme de la soirée

18h30 : Mot d’accueil

18h45 : Conférence de Loïc Mangin suivie d’un échange avec le public

20h00 : Séance de dédicace avec l’auteur

20h30 : Fin de la soirée ? Le conférencier

Loïc Mangin est rédacteur en chef adjoint et responsable de la rubrique “Art et Science” de la revue Pour la Science. Il est également l’auteur de l’ouvrage Pollock, Turner, Van Gogh, Vermeer … et la science. Les secrets scientifiques de 45 œuvres d’art (ed. Belin, coll. Hors Collection Sciences, 2018). Il a co-dirigé la publication de Tolkien et les Sciences (ed. Belin, coll. Hors Collection Sciences, 2019). ?️️ Événement gratuit sur inscription https://www.eventbrite.com/e/529406869197

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-08T18:30:00+01:00

2023-03-08T20:30:00+01:00

