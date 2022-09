Débat scientifique – Changement climatique dépasser les idées reçues Lilliad Learning center Innovation Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=89bce782-e030-4b0c-8adf-dd08bd6b20a7 *À la double occasion de la Fête de la science 2022 et des Nuits des bibliothèques 2022, LILLIAD Learning center Innovation et Xperium, vous proposent, le jeudi 13 octobre à partir de 17h30, de débattre autour de l’ouvrage Tout comprendre (ou presque) sur le climat.* Retrouvez les autrices et auteurs de cet OSNIE (ouvrage scientifique non identifié extraordinaire) paru aux éditions du CNRS qui ont choisi de travailler avec le bloggeur BonPote et la graphiste Claire Marc pour offrir un ouvrage dessiné qui permet d’aborder simplement des concepts qui le sont moins. Sous l’apparente légèreté du graphisme, cet ouvrage couvre des enjeux fondamentaux, et rend compte de ce que l’on sait vraiment sur le changement climatique, ainsi que de la façon dont ce savoir est construit. À découvrir toutes affaires cessantes. Au programme, cet événement permettra de comprendre comment a été créé ce beau projet éditorial puis un débat sera ensuite organisé avec des spécialistes contributeurs de l’ouvrage et des scientifiques de l’Université de Lille sur les divers modèles climatiques. À la suite du débat, une séance de dédicace avec les auteurs de l’ouvrage « Tout comprendre (ou presque) sur le climat » aura lieu. Réservation conseillée Vous ne pouvez pas vous déplacer à LILLIAD ? Cet événement sera retransmis en ligne, inscrivez-vous ici.

