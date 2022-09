Fête de la Science 2022 – Visites d’Xperium saison 4 : « Kaléidoscope ! L’image dans toutes les sciences » Lilliad Learning center Innovation Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Fête de la Science 2022 – Visites d'Xperium saison 4 : « Kaléidoscope ! L'image dans toutes les sciences » Samedi 8 octobre, 10h00 Lilliad Learning center Innovation

Le samedi 8 octobre 2022, venez fêter la science le temps d'une visite d'Xperium et de sa saison 4 : « Kaléidoscope ! L'image dans toutes les sciences ».

Accompagné(e)s par les doctorants et chercheurs de l'Université de Lille, vous découvrirez huit pépites de la recherche en train de se faire dans leurs laboratoires autour des multiples facettes de l'image. Au cours de cette immersion ils vous révèleront comment leurs travaux de recherche permettent de rendre plus explicites, plus intelligibles et plus exploitables les « big data », de rendre visible l'invisible, de comprendre comment travaille le cerveau, de réfléchir à l'omniprésence et aux usages de l'image dans la société ou encore à son impact sur les individus.

