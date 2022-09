Fête de la science 2022 : Escape Game Panique dans la bibliothèque Lilliad Learning center Innovation Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Gratuit, sur inscription

À l’occasion de la Fête de la Science, LILLIAD Learning center Innovation vous propose des séances d’escape game « Panique dans la bibliothèque ». Lilliad Learning center Innovation Cité scientifique, Avenue Henri Poincaré 59655 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59655 Nord Hauts-de-France

https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=89bce782-e030-4b0c-8adf-dd08bd6b20a7 « Vous avez été engagés pour arrêter un groupe très dangereux : les Obscurantes. Ces individus sont des manipulateurs qui diffusent régulièrement de fausses informations scientifiques. Leur prochain coup aura lieu ce soir et provoquera la panique à l’échelle mondiale… Saurez-vous les arrêter à temps ? » Votre mission ? Vous appuyer sur votre sens de l’observation, le travail d’équipe et un esprit critique pour déconstruire une vague d’idées reçues. Mais attention, l’horloge tourne… Il vous faudra aller vite pour achever ce défi ! Suspense et adrénaline seront au rendez-vous ! Durée : 1h de jeu (prévoyez 1h30 au total). Nombre de participants : maximum 25 joueurs par séance, à partir de 10 ans. Mêlant sciences et investigation, cette enquête grandeur nature invite tous les curieux et curieuses à vivre une expérience immersive originale. Gratuit sur réservation

