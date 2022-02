L’illettrisme en France : quel état des lieux en 2022 ? Médiathèque Jean-Pierre Melville, 16 mars 2022, Paris.

7 % de la population adulte âgée de 18 à 65 ans ayant été scolarisée en France est en situation d’illettrisme, soit 2 500 000 personnes en métropole. Cette table ronde permettra de dresser un état des lieux de l’illettrisme en France en 2022. Avec Éric Nédélec de l’ANLCI (Agence nationale de lutte contre l’illettrisme) et Aline Le Guluche, qui a été autrefois en situation d’illettrisme. La maîtrise insuffisante des compétences de base en lecture et écriture met en difficulté ces personnes dans leur vie quotidienne et dans leur parcours professionnel. Malgré le difficile repérage des publics concernés et la fragmentation des parcours d’accompagnement, les acteurs de terrain se mobilisent, les initiatives se multiplient. **Eric Nédélec** est directeur adjoint de l’Agence nationale de lutte contre l’Illettrisme, un groupement d’intérêt public créé en 2000, qui a pour but de fédérer et d’optimiser les moyens de l’État, des collectivités territoriales, des entreprises et de la société civile en matière de lutte contre l’illettrisme. **Aline Le Guluche** est l’autrice du livre _J’ai appris à lire à 50 ans_. Jusqu’alors, elle faisait partie des 76 millions de femmes qui ne savent ni lire ni écrire à travers le monde. En France, on estime que 7 % de la population est illettrée, soit 2.5 millions de personnes. Aujourd’hui Aline est le visage du programme de lutte contre l’illettrisme des femmes Write Her Future créé par Lancôme.

