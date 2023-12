DECOUVERTE METIERS GENDARMERIE Lillers, 21 décembre 2023, .

DECOUVERTE METIERS GENDARMERIE Jeudi 21 décembre, 14h45 Lillers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-21T14:45:00+01:00 – 2023-12-21T16:00:00+01:00

Fin : 2023-12-21T14:45:00+01:00 – 2023-12-21T16:00:00+01:00

Vous avez entre 17 et 35 ans ?

Jusqu’à 40 ans si vous souhaitez devenir réserviste ?

Participez à une réunion d’information sur les métiers de la gendarmerie et le processus de recrutement

Cette réunion sera animée par la gendarmerie et pôle emploi

Cette réunion d’information a lieu dans les locaux du ^pole emploi situé 1 rue de la gare 62190 Lillers

Lillers 62190 Lillers [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/194814 »}]

Réunion d’information Découverte secteur / métier