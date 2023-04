Conférence sur les dernières avancées archéologiques lillebonnaises Place Félix Faure, 18 novembre 2023, Lillebonne.

Par Jonas Parétias, chargé d’études en archéologie de Caux Seine agglo.

Notre archéologue vous emmène faire un tour dans le passé de la ville de Lillebonne. Il vous présente, comme chaque année, les nouvelles découvertes et le visage actualisé de la ville romaine de Juliobona. De récentes fouilles, un objet qui resurgit du fond des réserves, de nouvelles analyses scientifiques… Pour tout savoir, c’est ici ! Lieux communiqués lors de la réservation..

2023-11-18 à 15:00:00 ; fin : 2023-11-18 16:00:00. .

Place Félix Faure

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



By Jonas Parétias, archaeological researcher of Caux Seine agglo.

Our archaeologist takes you on a tour of the past of the city of Lillebonne. He presents you, as every year, the new discoveries and the updated face of the Roman city of Juliobona. Recent excavations, an object that resurfaces from the bottom of the reserves, new scientific analyses? To know everything, it’s here! Places communicated at the time of reservation.

Por Jonas Parétias, investigador arqueológico de Caux Seine agglo.

Nuestro arqueólogo le lleva a recorrer el pasado de la ciudad de Lillebonne. Presenta, como cada año, los nuevos descubrimientos y la cara actualizada de la ciudad romana de Juliobona. Excavaciones recientes, un objeto que ha aflorado de las profundidades de las reservas, nuevos análisis científicos.. Para saberlo todo, ¡haga clic aquí! Las plazas se anunciarán en el momento de la reserva.

Von Jonas Parétias, Studienbeauftragter für Archäologie bei Caux Seine agglo.

Unser Archäologe nimmt Sie mit auf eine Reise in die Vergangenheit der Stadt Lillebonne. Wie jedes Jahr stellt er Ihnen die neuen Entdeckungen und das aktualisierte Gesicht der römischen Stadt Juliobona vor. Neue Ausgrabungen, ein Objekt, das aus den Tiefen der Lagerräume wieder auftaucht, neue wissenschaftliche Analysen? Hier erfahren Sie alles! Die Orte werden bei der Buchung bekannt gegeben.

