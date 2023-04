Mini-atelier rigolo : Dessine-moi un Apollon Musée Juliobona, 2 novembre 2023, Lillebonne.

Animation pour les 3-5 ans.

Cheveux courts ou sur les épaules, gros biscottos ou silhouette élancée, visage angélique ou sourcils froncés… Il y a tant de manières de représenter Apollon. Les enfants en découvrent plusieurs dans l’exposition avant de le dessiner à leur tour !.

2023-11-02 à 10:00:00 ; fin : 2023-11-02 11:00:00. .

Musée Juliobona Place Félix Faure

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



Animation for 3-5 years old.

Short or shoulder-length hair, big biscottos or slender figure, angelic face or frowning eyebrows? There are so many ways to represent Apollo. Children will discover several of them in the exhibition before drawing him in their turn!

Animación para niños de 3 a 5 años.

¿Pelo corto o largo hasta los hombros, grandes biscotes o figura esbelta, cara angelical o cejas fruncidas? Hay muchas formas de representar a Apolo. Los niños descubrirán varias de ellas en la exposición, ¡antes de dibujarlo a su vez!

Animation für 3- bis 5-Jährige.

Kurzes oder schulterlanges Haar, große Biscotti oder schlanke Figur, engelsgleiches Gesicht oder gerunzelte Augenbrauen? Es gibt so viele verschiedene Arten, Apollon darzustellen. Die Kinder lernen in der Ausstellung viele davon kennen, bevor sie ihn selbst zeichnen!

Mise à jour le 2023-03-03 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité