Mini-atelier rigolo : Apo et les p’tits animaux Musée Juliobona, 26 octobre 2023, Lillebonne.

Animation pour les 3-5 ans.

Apollon est un amoureux des animaux. Qu’ils soient petits ou gros, il en a toujours un près de lui. À tel point que parfois, on les lui associe ! Direction le musée pour découvrir sa ménagerie..

2023-10-26 à 10:00:00 ; fin : 2023-10-26 11:00:00. .

Musée Juliobona Place Félix Faure

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



Animation for 3-5 years old.

Apollo is an animal lover. Whether they are small or big, he always has one near him. So much so that sometimes, we associate them with him! Go to the museum to discover his menagerie.

Animación para niños de 3 a 5 años.

Apolo es un amante de los animales. Ya sean grandes o pequeños, siempre tiene uno cerca. Tanto es así que a veces se asocian con él Dirígete al museo para descubrir su colección de animales.

Animation für 3- bis 5-Jährige.

Apollon ist ein Tierliebhaber. Ob groß oder klein, er hat immer eines in seiner Nähe. So sehr, dass man sie manchmal mit ihm in Verbindung bringt! Im Museum kann man seine Menagerie entdecken.

Mise à jour le 2023-03-03 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité