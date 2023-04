Muse de la comédie : Thalie – Tout doit disparaître ? Musée Juliobona, 14 octobre 2023, Lillebonne.

Par la compagnie des Gentils.

Venez découvrir la boutique d’antiquités mythiques de Pythie ! Vous trouverez les attributs d’Athéna, Arachnée, Chiron, Icare, Asclépios, Héphaïstos, Hadès et d’autres. Mais tout doit disparaître car les caisses sont vides… Alors Pythie est prête à tout pour écouler les stocks : achat forcé, récit romancé, chansons de circonstances… sa voix tonitruante vous aidera à faire vos choix. Comme un Camelot d’autrefois, elle vous racontera des anecdotes sur tous ces Dieux qu’elle a fréquentés. Une manière de ne pas s’oublier….

2023-10-14 à 18:00:00 ; fin : 2023-10-14 19:00:00. .

Musée Juliobona Place Félix Faure

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



By the compagnie des Gentils.

Come and discover Pythia’s store of mythical antiques! You will find the attributes of Athena, Arachne, Chiron, Icarus, Asclepius, Hephaestus, Hades and others. But everything must disappear because the coffers are empty… So Pythia is ready to do anything to sell the stocks: forced purchase, romanticized story, songs of circumstances… her thundering voice will help you make your choices. Like a Camelot of the past, she will tell you anecdotes about all the gods she has met. A way of not forgetting herself?

Por la compagnie des Gentils.

Venga a descubrir la tienda de antigüedades míticas de Pythia Encontrarás los atributos de Atenea, Aracne, Quirón, Ícaro, Asclepio, Hefesto, Hades y otros. Pero todo debe desaparecer porque las arcas están vacías… Así que Pythia está dispuesta a todo para liquidar las existencias: compra forzosa, narración romántica, cantos de circunstancias… su voz atronadora te ayudará a elegir. Como una Camelot de antaño, te contará anécdotas sobre todos los dioses que ha conocido. ¿Una forma de no olvidarse de sí misma?

Von der Gesellschaft der Sanftmütigen.

Besuchen Sie Pythias Laden für mythische Antiquitäten! Hier finden Sie die Attribute von Athena, Arachnea, Chiron, Ikarus, Asklepios, Hephaistos, Hades und anderen. Doch alles muss verschwinden, denn die Kassen sind leer … Also ist Pythia zu allem bereit, um die Bestände zu veräußern: Zwangskäufe, romantisierte Erzählungen, Lieder der Umstände … ihre donnernde Stimme hilft dir bei deiner Wahl. Wie ein Camelot aus vergangenen Zeiten wird sie Ihnen Anekdoten über all die Götter erzählen, mit denen sie verkehrt hat. Eine Möglichkeit, sich selbst nicht zu vergessen?

Mise à jour le 2023-03-03 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité