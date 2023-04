Apollon sur le devant de la scène ! Musée Juliobona, 16 septembre 2023, Lillebonne.

Prenez un dieu, un musée éphémère et des animations totalement dévouées, vous avez là la programmation des journées européennes du patrimoine. Découvrez gratuitement l’exposition Qui es-tu Apollon ? De Juliobona à la Culture Pop, en visite libre ou guidée, à vous de choisir [Visites guidées couplées du musée et du théâtre à 11h, 14h30 et 16h].

Vous préférez être dans l’action ? On a ce qu’il vous faut : un jeu d’enquête grandeur nature. Sortez votre loupe, votre imper, votre casquette et votre calepin d’enquêteur, sur les traces de la statue d’Apollon avec la compagnie Il était une fois [Samedi de 10h à 12h].

Enfin l’Histoire pour les bambins, des activités sont proposées tout au long de la

journée, l’occasion d’une sympathique sortie au musée en famille..

Samedi 2023-09-16 à 13:30:00 ; fin : 2023-09-17 12:30:00. .

Musée Juliobona Place Félix Faure

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



Take a god, an ephemeral museum and animations totally dedicated, you have there the program of the European Heritage Days. Discover for free the exhibition Who are you Apollo? From Juliobona to Pop Culture, with a free or guided tour, the choice is yours [Guided tours of the museum and the theater at 11am, 2:30pm and 4pm].

You prefer to be in the action? We have just the thing for you: a life-size investigation game. Get out your magnifying glass, your raincoat, your cap and your investigator’s notebook, on the tracks of the statue of Apollo with the company Il était une fois [Saturday from 10am to 12pm].

Finally the History for the children, activities are proposed throughout the day, the opportunity

the opportunity for a nice family outing to the museum.

Tome un dios, un museo efímero y algunas actividades totalmente dedicadas, y tendrá el programa de las Jornadas Europeas del Patrimonio. Descubra la exposición ¿Quién eres Apolo? De Juliobona a la cultura pop, con una visita libre o guiada, usted elige [Visitas guiadas al museo y al teatro a las 11h, 14h30 y 16h].

¿Prefiere entrar en acción? Le proponemos un juego de investigación a escala real. Saque la lupa, el impermeable, la gorra y el cuaderno de investigador y siga los pasos de la estatua de Apolo con la compañía Il était une fois [sábado de 10:00 a 12:00].

Por último la Historia para los niños, se proponen actividades durante todo el día, una oportunidad para

la oportunidad de una agradable excursión familiar al museo.

Man nehme einen Gott, ein vergängliches Museum und ein paar ganz hingebungsvolle Animationen, und schon hat man das Programm der Europäischen Tage des Denkmals. Entdecken Sie kostenlos die Ausstellung Wer bist du Apollon? Von Juliobona bis zur Popkultur, frei oder mit Führung, Sie haben die Wahl [Gekoppelte Führungen durch das Museum und das Theater um 11 Uhr, 14.30 Uhr und 16 Uhr].

Sie möchten lieber in Aktion sein? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: ein Ermittlungsspiel in Lebensgröße. Holen Sie Ihre Lupe, Ihren Regenmantel, Ihre Mütze und Ihr Ermittlerbuch heraus und begeben Sie sich mit dem Ensemble Il était une fois auf die Spuren der Apollon-Statue [Samstag von 10 bis 12 Uhr].

Und schließlich Geschichte für die Kleinen: Den ganzen Tag über werden Aktivitäten angeboten

die Kinder haben die Möglichkeit, den ganzen Tag im Museum zu verbringen und einen netten Familienausflug zu machen.

