Une oeuvre, un invité, un café : Une amphore figurant Apollon et Artémis et la redécouverte de la céramique grecque en Normandie Musée Juliobona, 10 septembre 2023, Lillebonne.

Par Laurence Marlin, conservatrice en charge des collections antiques aux Musées Beauvoisine de Rouen.

Les images représentées sur les vases grecs, comme sur l’amphore à figures noires qui vous sera présentée lors de l’animation, constituent une source majeure de connaissance des dieux antiques. Leur redécouverte en Italie au début du XIXe siècle suscita un véritable engouement de la part des savants et des collectionneurs de l’Europe entière. Conservateur du musée des Antiquités de Rouen (1831-1848), Achille Deville céda aussi à cette mode. Il rassembla ainsi, à côté des collections d’archéologie régionale, un riche fonds de céramiques grecques, qui fascinent encore aujourd’hui par la fraîcheur et la qualité de leur dessin..

2023-09-10 à 15:00:00 ; fin : 2023-09-10 16:30:00. .

Musée Juliobona Place Félix Faure

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



By Laurence Marlin, curator in charge of the antique collections at the Beauvoisine Museums in Rouen.

The images represented on Greek vases, such as the black-figured amphora that will be presented to you during the animation, constitute a major source of knowledge of the ancient gods. Their rediscovery in Italy at the beginning of the 19th century aroused a real craze among scholars and collectors throughout Europe. Achille Deville, curator of the Rouen Museum of Antiquities (1831-1848), also gave in to this fashion. He gathered a rich collection of Greek ceramics, which still fascinates today by the freshness and quality of their design, alongside the regional archaeological collections.

Por Laurence Marlin, conservadora responsable de las colecciones de antigüedades de los museos de la Beauvoisine de Ruán.

Las imágenes representadas en los vasos griegos, como el ánfora de figuras negras que le presentaremos durante la animación, son una fuente importante de conocimientos sobre los dioses antiguos. Su redescubrimiento en Italia a principios del siglo XIX suscitó una verdadera locura entre eruditos y coleccionistas de toda Europa. Achille Deville, conservador del Museo de Antigüedades de Ruán (1831-1848), también se rindió a esta moda. Junto a las colecciones arqueológicas regionales, reunió una rica colección de cerámicas griegas, que aún hoy fascinan por la frescura y calidad de su diseño.

Von Laurence Marlin, Kuratorin für antike Sammlungen an den Musées Beauvoisine in Rouen.

Die Bilder auf griechischen Vasen, wie auf der schwarzfigurigen Amphore, die Ihnen während der Animation gezeigt wird, sind eine wichtige Quelle für das Wissen über die antiken Götter. Ihre Wiederentdeckung in Italien zu Beginn des 19. Jahrhunderts löste bei Wissenschaftlern und Sammlern in ganz Europa eine wahre Begeisterung aus. Achille Deville, Kurator des Musée des Antiquités in Rouen (1831-1848), war ebenfalls von dieser Mode geprägt. Neben den regionalen archäologischen Sammlungen trug er einen reichen Bestand an griechischen Keramiken zusammen, die noch heute durch ihre Frische und die Qualität ihrer Muster faszinieren.

