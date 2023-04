Muse de la danse : Terpsichore – La danse antique, conférence de démonstration Musée Juliobona, 2 septembre 2023, Lillebonne.

Par Marie-Hélène Delavaud-Roux, Maître de conférences d’histoire ancienne à l’Université de Bretagne Occidentale.

Marie-Hélène Delavaud-Roux vous emmène à la découverte de la danse antique lors d’une conférence entrecoupée de démonstrations sur des extraits musicaux issus des recherches musicologiques et archéologiques. Puis initiez-vous à la danse antique et plus particulièrement à celles en lien avec notre cher Apollon..

2023-09-02 à 18:00:00 ; fin : 2023-09-02 19:30:00. .

Musée Juliobona Place Félix Faure

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



By Marie-Hélène Delavaud-Roux, Lecturer in Ancient History at the University of Western Brittany.

Marie-Hélène Delavaud-Roux will take you to discover ancient dance during a conference interspersed with demonstrations on musical extracts from musicological and archaeological research. Then initiate yourself to the ancient dance and more particularly to those in connection with our dear Apollo.

A cargo de Marie-Hélène Delavaud-Roux, profesora titular de Historia Antigua en la Universidad de Bretaña Occidental.

Marie-Hélène Delavaud-Roux le hará descubrir la danza antigua durante una conferencia intercalada con demostraciones de extractos musicales procedentes de investigaciones musicológicas y arqueológicas. A continuación, le introducirá en las danzas antiguas y, más concretamente, en las vinculadas a nuestro querido Apolo.

Von Marie-Hélène Delavaud-Roux, Dozentin für Alte Geschichte an der Université de Bretagne Occidentale.

Marie-Hélène Delavaud-Roux nimmt Sie mit auf eine Entdeckungsreise durch den antiken Tanz. Sie hält einen Vortrag, der von Vorführungen zu musikalischen Auszügen aus der musikwissenschaftlichen und archäologischen Forschung unterbrochen wird. Anschließend werden Sie in den antiken Tanz eingeführt, insbesondere in die Tänze, die mit unserem geliebten Apollon in Verbindung stehen.

