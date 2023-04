Atelier rigolo : Dans l’turfu Musée Juliobona, 24 août 2023, Lillebonne.

Animation pour les 7-12 ans.

Votre avenir, vous préférez le lire dans le vol des oiseaux ou dans les entrailles d’un poisson ? Dans l’Antiquité, vous avez l’embarras du choix ! Et si ni l’un ni l’autre ne vous convient, vous pouvez compter sur

Apollon et son troisième œil pour lever les voiles mystérieux sur ce qui va vous arriver. Ouvrez votre esprit… venez faire un tour au musée !.

2023-08-24 à 15:00:00 ; fin : 2023-08-24 16:30:00. .

Musée Juliobona Place Félix Faure

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



Animation for 7-12 years old.

Would you rather read your future in the flight of birds or in the entrails of a fish? In the ancient world, you have a lot of choices! And if neither of them suits you, you can count on

Apollo and his third eye to lift the mysterious veil on what is about to happen to you. Open your mind? come and visit the museum!

Animación para niños de 7 a 12 años.

¿Prefieres leer tu futuro en el vuelo de los pájaros o en las entrañas de un pez? En la antigüedad, ¡tienes mucho donde elegir! Y si ninguna de las dos te convence, puedes contar con

Apolo y su tercer ojo para levantar el misterioso velo de lo que está a punto de sucederte. Abre tu mente… ¡ven a visitar el museo!

Animation für 7- bis 12-Jährige.

Möchten Sie Ihre Zukunft lieber im Flug der Vögel oder in den Eingeweiden eines Fisches lesen? In der Antike haben Sie die Qual der Wahl! Und wenn Ihnen weder das eine noch das andere zusagt, können Sie sich auf Apollo verlassen

Apollon und sein drittes Auge, um die geheimnisvollen Schleier zu lüften, die sich um Ihre Zukunft ranken. Machen Sie sich auf den Weg und besuchen Sie das Museum!

