Initiation au graphisme Musée Juliobona, 23 août 2023, Lillebonne.

Par Alexandre Voiment, graphiste.

Après un rapide tour dans le musée avec un médiateur durant lequel vous découvrez les utilisations les plus farfelues de la figure d’Apollon dans la communication, vous pourrez vous initier à la création graphique utilisée par la publicité. Encadré par un professionnel nous vous proposons de réaliser votre propre création graphique. L’occasion de découvrir les dessous du métier et ses multiples aspects créatifs.

3 créneaux sont proposés :

– de 10h30 à 12h30

– de 14h à 16h

– de 16h30 à 18h30.

2023-08-23 à 10:30:00 ; fin : 2023-08-23 18:30:00. .

Musée Juliobona Place Félix Faure

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



By Alexandre Voiment, graphic designer.

After a quick tour of the museum with a mediator during which you will discover the most eccentric uses of the figure of Apollo in communication, you will be able to learn about the graphic design used in advertising. Supervised by a professional, we propose you to realize your own graphic creation. The opportunity to discover the underside of the profession and its multiple creative aspects.

3 slots are proposed :

– from 10:30 to 12:30

– from 2pm to 4pm

– from 4:30 pm to 6:30 pm

A cargo de Alexandre Voiment, diseñador gráfico.

Tras una rápida visita al museo con un mediador, durante la cual descubrirá los usos más excéntricos de la figura de Apolo en la comunicación, podrá conocer el diseño gráfico utilizado en publicidad. Bajo la supervisión de un profesional, tendrá la oportunidad de crear su propio diseño gráfico. Una oportunidad para descubrir el lado oculto de la profesión y sus múltiples aspectos creativos.

se proponen 3 franjas horarias

– de 10:30 a 12:30

– de 14:00 a 16:00

– de 16h30 a 18h30

Von Alexandre Voiment, Grafikdesigner.

Nach einem kurzen Rundgang durch das Museum mit einem Mediator, bei dem Sie die skurrilsten Verwendungen der Figur des Apollon in der Kommunikation entdecken, können Sie sich in die grafische Gestaltung einführen lassen, die in der Werbung verwendet wird. Unter Anleitung eines Profis können Sie Ihre eigene Grafik erstellen. Die Gelegenheit, die Hintergründe des Berufs und seine zahlreichen kreativen Aspekte zu entdecken.

es werden 3 Zeitfenster angeboten:

– von 10:30 bis 12:30 Uhr

– von 14 Uhr bis 16 Uhr

– von 16.30 bis 18.30 Uhr

Mise à jour le 2023-03-03 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité