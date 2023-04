Mini-atelier rigolo : 36 15 Monsieur soleil Musée Juliobona, 10 août 2023, Lillebonne.

Animation pour les 3-5 ans.

Une petite séance de voyance, ça vous dit ? Non, non, pas d’arnaque c’est promis. Et pour cause, c’est Apollon lui-même qui vous lit votre avenir. Il voit… il voit… que votre curiosité vous mènera jusqu’à cet atelier..

2023-08-10 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-10 11:00:00. .

Musée Juliobona Place Félix Faure

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



Animation for 3-5 years old.

How about a little fortune-telling session? No, no, no scam, I promise. And for good reason, it is Apollo himself who reads your future. He sees? he sees? that your curiosity will lead you to this workshop.

Animación para niños de 3 a 5 años.

¿Qué tal un poco de adivinación? No, no, nada de timos, te lo prometo. Y por una buena razón, es el propio Apolo quien lee tu futuro. Él ve… él ve… que tu curiosidad te llevará a este taller.

Animation für 3- bis 5-Jährige.

Haben Sie Lust auf eine kleine Wahrsagerei? Nein, nein, kein Betrug, versprochen. Apollon selbst liest Ihnen Ihre Zukunft vor. Er sieht, dass Ihre Neugier Sie zu diesem Workshop führen wird.

