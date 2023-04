Visite patrimoine : Lieux d’art et de culture à Lillebonne Musée Juliobona, 9 août 2023, Lillebonne.

Au musée, on a entendu dire qu’Apollon est le dieu des arts. Il paraitrait même qu’il se promène entouré de 9 Muses inspirant les artistes. Mais s’ils débarquaient à Lillebonne aujourd’hui, où iraient-ils ? Cette balade sera l’occasion de le découvrir, puisque nous arpenterons la ville à la recherche des lieux dédiés à l’art et la culture à Lillebonne. Nous parlerons de leur histoire et leur architecture. De quoi découvrir la ville sous un angle artistique !.

2023-08-09 à 14:30:00 ; fin : 2023-08-09 16:30:00. .

Musée Juliobona Place Félix Faure

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



At the museum, we heard that Apollo is the god of arts. It is even said that he walks around surrounded by 9 Muses who inspire artists. But if they landed in Lillebonne today, where would they go? This walk will be an opportunity to find out, as we will walk around the city looking for places dedicated to art and culture in Lillebonne. We will talk about their history and their architecture. What to discover the city under an artistic angle!

En el museo nos contaron que Apolo es el dios de las artes. Incluso se dice que se pasea rodeado de nueve Musas que inspiran a los artistas. Pero si aterrizaran hoy en Lillebonne, ¿adónde irían? Este paseo será una oportunidad para averiguarlo, ya que recorreremos la ciudad en busca de lugares dedicados al arte y la cultura en Lillebonne. Hablaremos de su historia y arquitectura. Una buena manera de descubrir la ciudad desde un punto de vista artístico

Im Museum haben wir gehört, dass Apollon der Gott der Künste ist. Es heißt sogar, dass er umgeben von neun Musen herumläuft, die die Künstler inspirieren. Aber wenn sie heute in Lillebonne landen würden, wohin würden sie dann gehen? Dieser Spaziergang bietet die Gelegenheit, dies herauszufinden, denn wir werden durch die Stadt streifen und nach Orten suchen, die der Kunst und Kultur in Lillebonne gewidmet sind. Wir werden über ihre Geschichte und Architektur sprechen. So können Sie die Stadt aus einem künstlerischen Blickwinkel entdecken!

Mise à jour le 2023-03-03 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité