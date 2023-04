Une oeuvre, un invité, un café : L’ivoire d’Apollon et Daphné et la représentation des amours d’Apollon à l’époque moderne Place Félix Faure, 6 août 2023, Lillebonne.

Par Clarisse Evrard, docteur en histoire de l’art moderne, chercheur postdoc Université de Lille.

À partir d’une statuette d’ivoire du XVIIIe siècle figurant Apollon et Daphné, Clarisse Evrard vous propose de partir sur les traces des amours, souvent contrariés, du dieu du soleil, des arts et de la divinisation. De Daphné à Hyacinthe, en passant par Coronis et Cyparisse, ce parcours permettra de découvrir comment les artistes de la période moderne se sont emparés des Métamorphoses d’Ovide pour représenter les amours du dieu dans des domaines artistiques aussi variés que la peinture, la sculpture, la gravure et les arts décoratifs..

2023-08-06 à 15:00:00 ; fin : 2023-08-06 16:30:00. .

Place Félix Faure

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



By Clarisse Evrard, PhD in modern art history, post-doc researcher at the University of Lille.

Starting with an 18th century ivory statuette of Apollo and Daphne, Clarisse Evrard invites you to follow in the footsteps of the often thwarted loves of the sun god, the arts and divinization. From Daphne to Hyacinth, through Coronis and Cyparisse, this tour will allow you to discover how artists of the modern period have seized the Metamorphoses of Ovid to represent the love of the god in artistic fields as varied as painting, sculpture, engraving and decorative arts.

Por Clarisse Evrard, doctora en historia del arte moderno, investigadora postdoctoral en la Universidad de Lille.

A partir de una estatuilla de marfil del siglo XVIII de Apolo y Dafne, Clarisse Evrard le invita a seguir los pasos de los amores, a menudo frustrados, del dios sol, las artes y la divinización. De Dafne a Jacinto, pasando por Coronis y Cyparisse, este recorrido le mostrará cómo los artistas de la época moderna se han inspirado en las Metamorfosis de Ovidio para representar los amores del dios en campos artísticos tan variados como la pintura, la escultura, el grabado y las artes decorativas.

Von Clarisse Evrard, Doktorin der modernen Kunstgeschichte, Postdoc-Forscherin an der Universität Lille.

Ausgehend von einer Elfenbeinstatuette aus dem 18. Jahrhundert, die Apollo und Daphne darstellt, lädt Clarisse Evrard Sie ein, sich auf die Spuren der oftmals widersprüchlichen Liebe des Sonnengottes, der Künste und der Vergöttlichung zu begeben. Von Daphne über Hyazinth, Coronis und Cyparisse bis hin zu Daphne und Hyazinthe: Auf diesem Rundgang erfahren Sie, wie Künstler der Moderne Ovids Metamorphosen aufgriffen, um die Liebe des Gottes in so unterschiedlichen Kunstbereichen wie Malerei, Bildhauerei, Gravur und dekorative Kunst darzustellen.

Mise à jour le 2023-03-03 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité