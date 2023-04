Mini-atelier rigolo : Dites AAAAA…Pollon ! Musée Juliobona, 3 août 2023, Lillebonne.

Animation pour les 3-5 ans.

Un bobo ? Cours voir Apopo ! Voilà un slogan qui devait être bien connu des Gallo-Romains. Eux, ce n’est pas le docteur qu’ils consultaient mais plutôt notre dieu préféré à qui on réclamait d’être guéri. Les enfants ont rendez-vous au musée où ce médecin magicien a installé son cabinet..

2023-08-03 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-03 11:00:00. .

Musée Juliobona Place Félix Faure

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



Animation for 3-5 years old.

A boo-boo? Run to Apopo! Here is a slogan that must have been well known to the Gallo-Romans. They didn’t consult a doctor, but rather our favorite god who was asked to be cured. The children have an appointment in the museum where this doctor magician has set up his practice.

Animación para niños de 3 a 5 años.

¿Tienes un chichón? ¡Corre a Apopo! Este eslogan debía de ser bien conocido por los galorromanos. No consultaban a un médico, sino a nuestro dios favorito al que pedían que curara. Los niños están invitados a visitar el museo donde este médico mágico instaló su consulta.

Animation für 3- bis 5-Jährige.

Hast du ein Wehwehchen? Lauf zu Apopo! Dieser Slogan muss den Gallo-Römern wohl bekannt gewesen sein. Sie suchten nicht den Arzt auf, sondern unseren Lieblingsgott, den sie um Heilung baten. Die Kinder treffen sich im Museum, wo der magische Arzt seine Praxis hatte.

