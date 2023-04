Atelier rigolo : Des bêtes et des Dieux Musée Juliobona, 3 août 2023, Lillebonne.

Animation pour les 6-8 ans.

Bienvenue à ZooMytho, le parc animalier des dieux romains où les spécimens les plus célèbres se laissent approcher. Le gracieux paon d’Héra, le chien fidèle de Diane, la chouette discrète de Minerve, tous vous attendent nombreux au musée pour se faire chouchouter. Mais attention tout de même à ne pas glisser votre main dans n’importe quel enclos….

2023-08-03 à 15:00:00 ; fin : 2023-08-03 16:30:00. .

Musée Juliobona Place Félix Faure

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



Animation for 6-8 years old.

Welcome to ZooMytho, the animal park of the Roman gods where the most famous specimens can be approached. Hera’s graceful peacock, Diana’s faithful dog, Minerva’s discreet owl, all are waiting for you to be pampered in the museum. But be careful not to put your hand in any of the enclosures?

Animación para niños de 6 a 8 años.

Bienvenido a ZooMytho, el parque de animales de los dioses romanos, donde podrá acercarse a los ejemplares más famosos. El grácil pavo real de Hera, el fiel perro de Diana, el discreto búho de Minerva, todos te esperan para ser mimados en el museo. Pero tenga cuidado de no meter la mano en ninguno de los recintos..

Animation für Kinder von 6-8 Jahren.

Willkommen in ZooMytho, dem Tierpark der römischen Götter, wo die berühmtesten Exemplare auf Tuchfühlung gehen können. Der anmutige Pfau der Hera, der treue Hund der Diana, die diskrete Eule der Minerva – sie alle erwarten Sie zahlreich im Museum, um sich verwöhnen zu lassen. Aber passen Sie auf, dass Sie nicht in ein Gehege greifen

