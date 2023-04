Muse de l’histoire : Clio – Enquête grandeur nature sur les traces d’Apollon Musée Juliobona, 22 juillet 2023, Lillebonne.

Par la compagnie Il était une fois l’Histoire.

1823, année de la découverte de l’Apollon à Lillebonne. L’œuvre a été mise au jour puis a subitement disparue… Menez l’enquête sur les raisons de cette disparation, vous avez 1h30 chronomètre en main pour interroger les suspects et recouper les indices !.

2023-07-22 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-22 20:00:00. .

Musée Juliobona Place Félix Faure

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



By the company Il était une fois l?Histoire.

1823, year of the discovery of the Apollo in Lillebonne. The work was discovered and then suddenly disappeared? Lead the investigation on the reasons of this disappearance, you have 1h30 with a stopwatch in hand to question the suspects and crosscheck the clues!

Por la empresa Il était une fois l’Histoire.

1823, año del descubrimiento del Apolo en Lillebonne. ¿Se descubrió la obra y de repente desapareció? Investiga las razones de esta desaparición, ¡tienes 1h30 con cronómetro en mano para interrogar a los sospechosos y cotejar las pistas!

Von der Theatergruppe Il était une fois l’Histoire.

1823, das Jahr, in dem der Apollon in Lillebonne entdeckt wurde. Das Kunstwerk wurde ausgegraben und verschwand dann plötzlich? Sie haben 1,5 Stunden Zeit, um die Verdächtigen zu befragen und die Hinweise zu kombinieren

Mise à jour le 2023-03-03 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité