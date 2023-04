Mini-atelier rigolo : Do Ré Mi Fa Sol La Pol Lon Musée Juliobona, 13 juillet 2023, Lillebonne.

Animation pour les 3-5 ans.

Tendez l’oreille… Vous entendez cette douce mélopée ? On dirait bien qu’Apollon a sorti son instrument de musique préféré pour vous en jouer un morceau. Mais qu’est-ce que c’est ? Rendez-vous au musée pour lui demander mais attention toutefois à ne pas le contrarier !.

2023-07-13 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-13 11:00:00. .

Musée Juliobona Place Félix Faure

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



Animation for 3-5 years old.

Put your ear to the ground? Can you hear that sweet melody? It sounds like Apollo has taken out his favorite musical instrument to play you a piece. But what is it? Go to the museum and ask him, but be careful not to upset him!

Animación para niños de 3 a 5 años.

¿Escucha con atención? ¿Oyes esa dulce melodía? Parece que Apolo ha sacado su instrumento musical favorito para tocarte una pieza. Pero, ¿de qué se trata? Ve al museo y pregúntaselo, ¡pero ten cuidado de no enfadarle!

Animation für 3- bis 5-Jährige.

Hören Sie genau hin? Hören Sie diese süße Melodie? Es scheint, als hätte Apollon sein Lieblingsmusikinstrument hervorgeholt, um Ihnen ein Stück vorzuspielen. Aber was ist das? Fragen Sie ihn im Museum, aber passen Sie auf, dass Sie ihn nicht verärgern!

Mise à jour le 2023-03-03 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité