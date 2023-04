Une oeuvre, un invité, un café : Une estampe révolutionnaire et l’Apollon néoclassique Place Félix Faure, 14 mai 2023, Lillebonne.

Par Sophie Schvalberg, Docteure en Histoire de l’art contemporain et professeure d’Histoire et Théorie des arts en classes préparatoires littéraires.

Durant la Révolution, comme sous l’Ancien Régime, la figure d’Apollon fait partie de la propagande en images, car les révolutionnaires recyclent abondamment la mythologie gréco-romaine au service de leurs idéaux politiques. On en verra de nombreux exemples sur des supports officiels ou populaires, qui révèlent la diffusion très large du modèle néoclassique dans les esprits, au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle..

2023-05-14 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-14 16:30:00. .

Place Félix Faure

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



