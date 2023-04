Les Voyageurs du Crime, Par l’équipe du Cercle de Whitechapel Place Pierre de Coubertin, 5 mai 2023, Lillebonne.

En 1908, l’Express d’Orient (bientôt renommé « Orient Express ») quitte la Turquie déchirée par une guerre civile. A bord, on s’affaire pour satisfaire des passagers hauts en couleur comme madame Mead, une stricte préceptrice anglaise, miss Cartmoor,

« la Sarah Bernhardt de Buffalo », monsieur Souline, un maître d’échecs, ou encore Bram Stoker, le créateur de Dracula.

Mais alors que deux nouveaux arrivants (le dramaturge George Bernard Shaw et Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes) rejoignent le train, une jeune fille hurle que sa mère a disparu. L’enquête s’annonce difficile, et les voyageurs vont aller de surprises en surprises durant une nuit de mystères, de meurtres et d’aventures ! En voiture pour le crime ! Faisant suite aux évènements du Cercle de Whitechapel, Les Voyageurs du Crime vous proposent une enquête haletante dans l’univers raffiné du plus célèbre train du Monde, l’Orient Express !

• De : Julien Lefebvre

• Mise en scène : Jean-Laurent Silvi

• Avec : Stéphanie Bassibey, Marjorie Dubus, Céline Duhamel, Ludovic Laroche, Étienne Launay, Pierre-Arnaud Juin, Jérôme Paquatte, Nicolas Saint-Geaorges

• Musique : Hervé Devolder

• Lumière : Dan Imbert

• Costume : Axel Boursier

• Décor : Les Ateliers Marigny

• Scénographie : Margaux Van Den Plas

• Création Vidéo : Sébastien Mizermont

«Le plaisir du jeu se mêle à celui de l’enquête, de la mise en place au dénouement. Bravo ! » Le Parisien.

2023-05-05 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-05 22:10:00. .

Place Pierre de Coubertin Théâtre Juliobona

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



In 1908, the Orient Express (soon to be renamed « Orient Express ») leaves Turkey, which is torn apart by a civil war. On board, people are busy satisfying colorful passengers like Mrs. Mead, a strict English tutor, Miss Cartmoor,

the « Sarah Bernhardt of Buffalo », Mr. Souline, a chess master, or Bram Stoker, the creator of Dracula.

But as two newcomers (playwright George Bernard Shaw and Arthur Conan Doyle, the father of Sherlock Holmes) join the train, a young girl screams that her mother has disappeared. The investigation promises to be difficult, and the travelers will go from surprise to surprise during a night of mysteries, murders and adventures! On the road to crime! Following the events of The Circle of Whitechapel, Les Voyageurs du Crime offers you a breathtaking investigation in the refined world of the most famous train in the world, the Orient Express!

– By : Julien Lefebvre

– Director : Jean-Laurent Silvi

– With : Stéphanie Bassibey, Marjorie Dubus, Céline Duhamel, Ludovic Laroche, Étienne Launay, Pierre-Arnaud Juin, Jérôme Paquatte, Nicolas Saint-Geaorges

– Music : Hervé Devolder

– Lighting : Dan Imbert

– Costume : Axel Boursier

– Set design : Les Ateliers Marigny

– Set design : Margaux Van Den Plas

– Video creation : Sébastien Mizermont

« The pleasure of the game is mixed with that of the investigation, from the setting to the denouement. Bravo! » Le Parisien

En 1908, el Orient Express (que pronto será rebautizado como « Orient Express ») sale de Turquía, que está desgarrada por una guerra civil. A bordo, la gente está ocupada satisfaciendo a los coloridos pasajeros, como la señora Mead, una estricta tutora de inglés, la señorita Cartmoor,

la « Sarah Bernhardt de Búfalo », el Sr. Souline, maestro de ajedrez, y Bram Stoker, el creador de Drácula.

Pero cuando dos recién llegados (el dramaturgo George Bernard Shaw y Arthur Conan Doyle, el padre de Sherlock Holmes) se unen al tren, una niña grita que su madre ha desaparecido. La investigación promete ser difícil, y los viajeros irán de sorpresa en sorpresa durante una noche de misterios, asesinatos y aventuras ¡En el camino del crimen! Tras los sucesos de El Círculo de Whitechapel, Les Voyageurs du Crime le ofrece una impresionante investigación en el refinado mundo del tren más famoso del mundo, ¡el Orient Express!

? Por: Julien Lefebvre

? Dirección: Jean-Laurent Silvi

? Protagonistas : Stéphanie Bassibey, Marjorie Dubus, Céline Duhamel, Ludovic Laroche, Étienne Launay, Pierre-Arnaud Juin, Jérôme Paquatte, Nicolas Saint-Geaorges

? Música : Hervé Devolder

? Iluminación: Dan Imbert

? Vestuario : Axel Boursier

? Escenografía : Les Ateliers Marigny

? Escenografía : Margaux Van Den Plas

? Creación de vídeos : Sébastien Mizermont

« El placer del juego se mezcla con el placer de la investigación, desde el montaje hasta el desenlace. Bravo » Le Parisien

1908 verlässt der Orient-Express (bald in « Orient-Express » umbenannt) die von einem Bürgerkrieg zerrissene Türkei. An Bord gibt es viel zu tun, um die bunten Passagiere zufrieden zu stellen, darunter Madame Mead, eine strenge englische Hauslehrerin, Miss Cartmoor,

die « Sarah Bernhardt von Buffalo », Monsieur Souline, ein Schachmeister, oder Bram Stoker, der Schöpfer von Dracula.

Doch als zwei Neuankömmlinge (der Dramatiker George Bernard Shaw und Arthur Conan Doyle, der Vater von Sherlock Holmes) zum Zug stoßen, schreit ein junges Mädchen, dass ihre Mutter verschwunden ist. Die Ermittlungen gestalten sich schwierig, und die Reisenden stolpern in einer Nacht voller Geheimnisse, Morde und Abenteuer von einer Überraschung in die nächste! Auf zum Verbrechen! Nach den Ereignissen im Whitechapel Circle bieten Ihnen die Crime Travellers eine atemlose Ermittlung in der raffinierten Welt des berühmtesten Zuges der Welt, dem Orient Express!

– Von: Julien Lefebvre

– Regie: Jean-Laurent Silvi

– Mit: Stéphanie Bassibey, Marjorie Dubus, Céline Duhamel, Ludovic Laroche, Étienne Launay, Pierre-Arnaud Juin, Jérôme Paquatte, Nicolas Saint-Geaorges

– Musik: Hervé Devolder

– Licht: Dan Imbert

– Kostüm: Axel Boursier

– Bühnenbild: Les Ateliers Marigny

– Bühnenbild: Margaux Van Den Plas

– Videokreation : Sébastien Mizermont

« Die Freude am Spiel vermischt sich mit der Freude an der Ermittlung, vom Aufbau bis zur Auflösung. Bravo! » Le Parisien

Mise à jour le 2023-01-01 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité