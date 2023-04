Le Grand Bancal, Petit Théâtre de Pain Place Pierre de Coubertin, 2 mai 2023, Lillebonne.

La nouvelle création du Petit Théâtre de Pain est un bijou choral. Cette étrange tribu chante à tue-tête ses ratages, ses colères et ses espérances. L’enchainement de partitions dansées et de ritournelles absurdes est une célébration foutraque et bricolée, ode à l’amitié, à l’espoir et à la poésie. Festif, fait maison et chaleureux, son cabaret contamine, fédère et emporte. (…) Le Grand Bancal c’est un spectacle revigorant, vivifiant, antidépresseur dans ces temps de prohibition (…) un fixe d’oxygène pur, on en redemande ! »

Le Grand Bancal est un cabaret tout public et tout terrain, une séance de pilates pour zygomatiques, un grand bol d’air pour méninges. Il offre à voir, écouter, déguster des mots, des personnages, des chansons connues ou créées, des saynètes muettes ou très bavardes. Tous ces «numéros» viennent prendre la piste, l’un chassant l’autre, poursuivant ainsi la balade poétique au pays de «ce qui nous lie». Puisque dehors il pleut des grenouilles et tombent des chats noirs, nous vous invitons à un banquet de vie, d’amour, de futile et de joie… Que l’on s’abreuve d’un même élan et d’un même souffle, comme un premier cri sur cette boule ou un dernier souffle maboul, débile mais libre… Et qu’à l’unisson, le vent emporte la danse et transporte nos cœurs ailleurs.

• Conception, mise en scène, musique : Le Petit Théâtre de Pain.

• Interprètes : Mariya Aneva, Cathy Coffignal, Hélène Hervé, Fafiole Palassio, Cathy Chioetto, Patrick Ingueneau, Guillaume Méziat, Jérôme Petitjean, Tof Sanchez.

• Scénographie et création lumière : Josep Duhau

• Régie générale et régie son : Peio Sarhy

• Avec le soutien de l’OARA.

2023-05-02 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-02 22:00:00. .

Place Pierre de Coubertin Théâtre Juliobona

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



The new creation of the Petit Théâtre de Pain is a choral jewel. This strange tribe sings at the top of its lungs its failures, its angers and its hopes. The sequence of danced scores and absurd ritornellos is a messy, DIY celebration, an ode to friendship, hope and poetry. Festive, homemade and warm, his cabaret contaminates, federates and carries away (…) Le Grand Bancal is an invigorating show, invigorating, antidepressant in these times of prohibition (…) a fix of pure oxygen, we ask for more !

Le Grand Bancal is a cabaret for all audiences and all terrains, a pilates session for zygomatic, a great breath of air for the brain. It offers to see, listen, taste words, characters, known or created songs, silent or very talkative sketches. All these « numbers » come to take the track, one chasing the other, thus continuing the poetic stroll in the country of « what links us ». Since outside it rains frogs and falls black cats, we invite you to a banquet of life, love, futile and joy… That we drink from the same impulse and the same breath, like a first cry on this ball or a last crazy breath, stupid but free… And that in unison, the wind carries away the dance and transports our hearts elsewhere.

– Conception, direction, music : Le Petit Théâtre de Pain.

– Performers : Mariya Aneva, Cathy Coffignal, Hélène Hervé, Fafiole Palassio, Cathy Chioetto, Patrick Ingueneau, Guillaume Méziat, Jérôme Petitjean, Tof Sanchez.

– Scenography and lighting design: Josep Duhau

– Stage and sound manager: Peio Sarhy

– With the support of OARA

La nueva creación del Petit Théâtre de Pain es una joya coral. Esta extraña tribu canta a pleno pulmón sus fracasos, sus enfados y sus esperanzas. La secuencia de partituras bailadas y ritornellos absurdos es una celebración alocada y de bricolaje, una oda a la amistad, la esperanza y la poesía. Festivo, casero y cálido, su cabaret contamina, federa y arrastra (…) Le Grand Bancal es un espectáculo vigorizante, tonificante, antidepresivo en estos tiempos de prohibición (…) una dosis de oxígeno puro, ¡lo pedimos de nuevo!

Le Grand Bancal es un cabaret para todos los públicos, una sesión de pilates para los zigomáticos, una gran bocanada de aire para el cerebro. Ofrece ver, escuchar y saborear palabras, personajes, canciones conocidas o creadas, sketches silenciosos o muy hablados. Todos estos « números » vienen a tomar la pista, uno persiguiendo al otro, continuando así el paseo poético en la tierra de « lo que nos une ». Como afuera llueven ranas y caen gatos negros, te invitamos a un banquete de vida, amor, futilidad y alegría… Que bebamos del mismo impulso y del mismo aliento, como un primer grito en esta bola o un último aliento loco, estúpido pero libre… Y que al unísono, el viento se lleva la danza y transporta nuestros corazones a otra parte.

? Concepto, dirección, música: Le Petit Théâtre de Pain.

? Actores: Mariya Aneva, Cathy Coffignal, Hélène Hervé, Fafiole Palassio, Cathy Chioetto, Patrick Ingueneau, Guillaume Méziat, Jérôme Petitjean, Tof Sanchez.

? Escenografía e iluminación: Josep Duhau

? Dirección de escena y sonido: Peio Sarhy

? Con el apoyo de la OARA

Die neue Kreation des Petit Théâtre de Pain ist ein chorisches Juwel. Dieser seltsame Stamm singt lauthals von seinen Fehlschlägen, seiner Wut und seinen Hoffnungen. Die Aneinanderreihung von getanzten Partituren und absurden Ritournellen ist eine abgedrehte und selbstgebastelte Feier, eine Ode an die Freundschaft, die Hoffnung und die Poesie. (…) Le Grand Bancal ist eine erfrischende, belebende Show, ein Antidepressivum in diesen Zeiten der Prohibition (…) ein Fixpunkt reinen Sauerstoffs, man verlangt danach! »

Le Grand Bancal ist ein Kabarett für jedes Publikum und jedes Terrain, eine Pilates-Sitzung für das Jochbein, ein großer Luftstoß für die Gehirnwindungen. Es bietet Wörter, Figuren, bekannte oder neu geschaffene Lieder, stumme oder sehr gesprächige Sketche zu sehen, zu hören und zu kosten. Alle diese « Nummern » kommen in die Spur, eine jagt die andere und setzt so den poetischen Spaziergang im Land dessen, « was uns verbindet », fort. Da es draußen Frösche regnet und schwarze Katzen fallen, laden wir Sie zu einem Bankett des Lebens, der Liebe, der Vergeblichkeit und der Freude ein… Dass wir uns an demselben Schwung und Atemzug laben, wie ein erster Schrei auf dieser Kugel oder ein letzter Atemzug mabul, debil, aber frei … Und dass im Einklang der Wind den Tanz mit sich reißt und unsere Herzen anderswohin trägt.

– Konzept, Regie, Musik: Le Petit Théâtre de Pain (Das kleine Brottheater).

– Darstellerinnen und Darsteller: Mariya Aneva, Cathy Coffignal, Hélène Hervé, Fafiole Palassio, Cathy Chioetto, Patrick Ingueneau, Guillaume Méziat, Jérôme Petitjean, Tof Sanchez.

– Bühnenbild und Lichtgestaltung: Josep Duhau

– Generalregie und Tonregie: Peio Sarhy

– Mit der Unterstützung von OARA

