Mini-atelier rigolo : Défaite de famille Musée Juliobona, 27 avril 2023, Lillebonne.

Animation pour les 3-5 ans.

On ne choisit pas toujours sa famille. Ça, Apollon en sait quelque chose ! Entre une jumelle chasseresse, un

père et des oncles bougons et une quantité incroyable de frères et de sœurs avec qui se disputer… les

réunions ne doivent pas être tristes ! Et si on convoquait tout ce petit monde au musée pour rigoler ?!.

2023-04-27 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-27 11:00:00. .

Musée Juliobona Place Félix Faure

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



Animation for 3-5 years old.

We don’t always choose our family. Apollo knows something about that! Between a hunting twin, a father and

father and uncles and an incredible number of brothers and sisters to fight with?

meetings can’t be sad! What if we summoned all these little people to the museum to have a laugh?

Animación para niños de 3 a 5 años.

No siempre puedes elegir a tu familia. ¡Apolo lo sabe! Entre un gemelo cazador, un padre gruñón y

y un número increíble de hermanos y hermanas con los que pelearse..

¡las reuniones no pueden ser tristes! ¿Y si llamamos a toda esta gente al museo para echarnos unas risas?

Animation für 3- bis 5-Jährige.

Man kann sich seine Familie nicht immer aussuchen. Davon kann Apollon ein Lied singen! Zwischen einem jagenden Zwilling, einem

vater und Onkeln und einer unglaublichen Anzahl von Brüdern und Schwestern, mit denen man sich streiten kann?

da kann man nicht traurig sein! Wie wäre es, wenn wir alle zusammen ins Museum gehen würden, um zu lachen?

Mise à jour le 2023-03-03 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité