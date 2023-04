Atelier enfant : « Petit architecte » Place Félix Faure, 25 avril 2023, Lillebonne.

Proposez à votre enfant de devenir l’architecte d’un jour. Au cours de cet atelier manuel pour enfants, nous allons nous plonger dans l’univers de l’architecture romaine caractéristique du théâtre de Lillebonne. Cet atelier sera l’occasion de découvrir de manière ludique et interactive l’histoire et les particularités du lieu.

Atelier pour les enfants de 6 à 11 ans, encadré par un médiateur culturel du Département, sur réservation..

2023-04-25 à 14:30:00 ; fin : 2023-04-25 16:00:00. .

Place Félix Faure Théâtre romain de Lillebonne

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



Suggest that your child becomes the architect for a day. During this manual workshop for children, we will dive into the world of Roman architecture characteristic of the theater of Lillebonne. This workshop will be an opportunity to discover in a playful and interactive way the history and the particularities of the place.

Workshop for children from 6 to 11 years old, supervised by a cultural mediator of the Department, on reservation.

Invite a su hijo a convertirse en arquitecto por un día. Durante este taller manual para niños, nos sumergiremos en el mundo de la arquitectura romana característica del teatro de Lillebonne. Este taller será una oportunidad para descubrir la historia y las particularidades del lugar de forma lúdica e interactiva.

Taller para niños de 6 a 11 años, supervisado por un mediador cultural del Departamento, en la reserva.

Schlagen Sie Ihrem Kind vor, für einen Tag Architekt zu sein. In diesem Workshop für Kinder tauchen wir in die Welt der römischen Architektur ein, die für das Theater von Lillebonne charakteristisch ist. Dieser Workshop bietet die Gelegenheit, die Geschichte und die Besonderheiten des Ortes auf spielerische und interaktive Weise zu entdecken.

Workshop für Kinder von 6 bis 11 Jahren, betreut von einem Kulturvermittler des Departements, nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-01-13 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité