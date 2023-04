Mini-atelier rigolo : A star is born Musée Juliobona, 20 avril 2023, Lillebonne.

Animation pour les 3-5 ans.

Il est né comment le petit Apollon ? Tout droit sorti d’un chou ou bien il a été déposé à ses parents par une cigogne ? Avouez que vous aimeriez le savoir. Comptez sur vos enfants pour tout vous raconter à la suite de cet atelier..

2023-04-20 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-20 11:00:00. .

Musée Juliobona Place Félix Faure

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



Animation for 3-5 years old.

How was the little Apollo born? Did he come straight out of a cabbage or was he dropped off at his parents by a stork? Admit that you would like to know. Count on your children to tell you all about it after this workshop.

Animación para niños de 3 a 5 años.

¿Cómo nació el pequeño Apolo? ¿Salió directamente de un repollo o lo dejó una cigüeña en casa de sus padres? Reconozca que le gustaría saberlo. Cuente con que sus hijos se lo contarán todo después de este taller.

Animation für 3- bis 5-Jährige.

Wie wurde der kleine Apollon geboren? Ist er aus einem Kohlkopf geschlüpft oder wurde er von einem Storch zu seinen Eltern gebracht? Geben Sie zu, dass Sie das gerne wissen möchten. Verlassen Sie sich darauf, dass Ihre Kinder Ihnen im Anschluss an diesen Workshop alles erzählen werden.

