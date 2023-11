Mozart Enchanté La Petite Symphonie CENTRE CULTUREL JULIOBONA, 19 décembre 2023, LILLEBONNE.

Mozart Enchanté La Petite Symphonie CENTRE CULTUREL JULIOBONA. Un spectacle à la date du 2023-12-19 à 20:30 (2023-12-19 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

ASSOCIATION CULTURELLE DE LILLEBONNE (LR21-005455/21-005458/21-005459) présente : spectacle. Le programme, entièrement consacré à Mozart, a été imaginé autour de l’un de ses plus célèbres airs de concert : ch’io mi scordi di te, non temer, amato bene, écrit en 1786 pour la soprano anglaise Nancy Storace. Elle venait d’arriver à Vienne, engagée par le théâtre impérial, et fut la première Suzanne des Noces de Figaro. L’entente entre elle et Mozart fut telle qu’il écrivit cet air pour elle, juste avant son retour à Londres, véritable chant d’amour et d’adieu, le titre signifiant: «que je t’oublie? Pas d’inquiétude, mon aimée». Il y ajouta, chose unique dans ce répertoire, une partie de pianoforte concertant pour lui-même. La Petite Symphonie invite pour l’occasion la soprano Emmanuelle de Negri, interprète parfaite pour ce répertoire. Au programme, également, le célébrissime Concerto en la Majeur K.488, dans lequel Mozart a écrit son plus poignant adagio, ainsi que deux autres très beaux airs de concert et un divertimento du jeune Mozart, qui laisse une belle part aux instruments à vents.Tout publicDurée du spectacle : 1h10Avis de la presse : « Petite Symphonie, grands effets : Daniel Isoir et son ensemble font vivre sur instruments anciens les deux Quatuors avec pianoforte de Mozart, avec beaucoup de grâce et un séduisant mélange de fougue et de délicatesse. » – TéléramaDistribution : • Soprano : Emmanuelle de Negri • Violon : Marieke Bouche et Julie Friez • Alto : Diane Chmela • Violoncelle : Emily Robinson • Contrebasse : Christian Staude • Flûte : Séverine Isoir • Clarinettes et cors de basset : François Gillardot et Pascal Pariaud • Basson : François Charruyer et Emmanuel Vigneron • Cor : Cyrille Grenot et Nicolas Chedmail • Pianoforte : Daniel IsoirAccès : Parking gratuit à Place de Coubertin, 76170 Lillebonne N° d’accès Personne à Mobilité Réduite : 02.35.38.51.88 LA PETITE SYMPHONIE LA PETITE SYMPHONIE

CENTRE CULTUREL JULIOBONA LILLEBONNE Place de Coubertin Seine-Maritime

