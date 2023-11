Dominique Fils-Aimé – Our Roots Run Deep CENTRE CULTUREL JULIOBONA, 17 novembre 2023, LILLEBONNE.

Dominique Fils-Aimé – Our Roots Run Deep CENTRE CULTUREL JULIOBONA. Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 20:30 (2023-11-17 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

ASSOCIATION CULTURELLE DE LILLEBONNE (LR21-005455/21-005458/21-005459) Présente : ce concert. Tantôt rebelle et énergique, tantôt nostalgique et intimiste, Dominique s’approprie et explore les musiques afro-américaines de l’époque, leur impact et leur engagement politique dans une société violente et divisée. Dominique Fils-Aimé est une auteure et interprète de Montréal qui puise son inspiration dans les icônes de la musique soul des années 40 à 60 telles que Billie Holiday, Etta James et Nina Simone. Se détachant des standards de compositions, la chanteuse nous présente une œuvre axée sur des formes musicales libérées. Ce 2ème album remporte plusieurs prix dont le JUNO pour le meilleur album de jazz vocal canadien, le Félix de l’album jazz de l’année au Gala de l’ADISQ au Québec, en plus de se retrouver sur la prestigieuse courte liste du Prix Polaris sur lequel elle se retrouve à nouveau avec son tout dernier album. Avis de la presse : « Rien ne prépare vraiment à la découverte de cette œuvre singulière. Une scansion a cappella puisant dans le gospel mais étonnante par la façon dont ses lignes vocales se démultiplient et s’enchevêtrent. » L’EXPRESSTout public – 1h20Distribution : • Voix : Dominique Fils-Aimé • Batterie : Salin Cheewapansri • Guitare : Étienne Miousse • Claviers : David Osei-Afrifa • Basse : Danny Trudeau N° d’accès Personne à Mobilité Réduite : 02.35.38.51.88Information d’accès : Parking gratuit à Place de Coubertin, 76170 Lillebonne Dominique Fils-Aimé Dominique Fils-Aimé

Votre billet est ici

CENTRE CULTUREL JULIOBONA LILLEBONNE Place de Coubertin Seine-Maritime

22.0

EUR22.0.

