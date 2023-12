Regulation émotionnelle propose ses stages clown Zénith Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Regulation émotionnelle propose ses stages clown Zénith Lille Lille, 16 décembre 2023, Lille. Regulation émotionnelle propose ses stages clown Zénith Lille Lille 16 et 17 décembre 2023-12-16 14:30 stage de clown à Lille, Bruxelles et Paris 16 et 17 décembre 1 Prêt à plonger dans l’univers fantastique du clown ?

Découvrez dès maintenant nos dates de stage de clown à Lille, Bruxelles et Paris ouvert à tous. Stages clown ponctuels, stage intensif et aussi des cours public. Vous souhaitez connaitre nos prochaines dates ou avoir plus d’informations ? rendez-vous sur notre site internet :

www.regulationemotionnelle.eu Une préinscription est obligatoire, que vous pouvez effectuer par téléphone au

06 82 35 79 69 ou par mail à l'adresse theatremoderne@yahoo.fr

Zénith Lille
1 BOULEVARD CITES UNIES
59000 LILLE

