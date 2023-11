Eddy de Pretto – Tournée Zénith Arena de Lille, 4 décembre 2024, LILLE.

Eddy de Pretto – Tournée Zénith Arena de Lille. Un spectacle à la date du 2024-12-04 à 20:00 (2024-02-23 au ). Tarif : 36.0 à 55.0 euros.

Quand on découvre Kid, son premier EP en 2017, la claque est unique. Débitant ses textes seul sur scène avec un simple iPhone pour l’accompagner, Eddy de Pretto interroge ce que sont les différences, les entraves et la virilité, s’affirmant à la marge mais épousant déjà un bruit qui gronde et agite la société. Son premier album, Cure (2018), prend part aux évolutions de sa génération, à ses prises de conscience, à ses prises de position. Le succès est fulgurant : triple platine avec plus de 300 000 exemplaires vendus et quatre nominations aux Victoires de la musique. C’est dans un beau mouvement inclusif, qui part de soi vers les autres, que son deuxième album voit le jour, À tous les bâtards (2021). À travers celui-ci, il se dévoile dans des histoires qui, si elles n’appartiennent qu’à lui, résonnent en chacun de nous. Rapidement certifié disque d’or, ce projet vient confirmer le caractère fédérateur et populaire de l’artiste. Début 2023, Eddy de Pretto a monté une création live originale et dystopique à douze pianos pour l’Hyper Weekend Festival de Radio France : Love Factory. Eddy de Pretto

Zénith Arena de Lille LILLE 1, Bd des Cités Unies 59000

