PLK – Tournée Zénith Arena de Lille, 24 mars 2024, LILLE.

PLKAvec 1 million d’albums vendus, + de 2,5 milliard de streams, une présence continue au top single et en radio depuis 5 ans, PLK sort « 2069 » son nouveau projet conceptuel, crée en direct avec sa communauté. Les morceaux envahissent les 10 premières places du Top single à sa sortie, et confirment son statut de superstar. En 2024 PLK reviendra avec une tournée de zéniths en France, Belgique et Suisse et un Paris-Bercy. La scène, c’est là aussi une opportunité de se démarquer. Habitué à des performances scéniques transcendantes, chacun de ses shows sont explosifs. Pas de demi-mesure pour PLK. Après avoir fait volé une voiture au-dessus de son public survolté lors du ENNA TOUR, comment innovera-t-il sur ces nouveaux concerts déjà très attendus ?! Une chose est sûre : cette tournée s’annonce comme un truc de din-din-din-din-din-din-din-dingue ! PLK

Zénith Arena de Lille LILLE 1, Bd des Cités Unies 59000

