Cirque du Soleil – Ovo (Lille) Zénith Arena de Lille, 10 mars 2024, LILLE.

Cirque du Soleil – Ovo (Lille) Zénith Arena de Lille. Un spectacle à la date du 2024-03-10 à 17:30 (2024-03-07 au ). Tarif : 53.2 à 133.5 euros.

Le spectacle nous plonge dans un univers insoupçonné qui s’agite à nos pieds, un écosystème grouillant de vie et peuplé d’habitants clandestins – des insectes qui travaillent, mangent, rampent, volettent, festoient, luttent et se courtisent dans une perpétuelle explosion d’énergie et de mouvement. Cirque du Soleil Cirque du Soleil

Zénith Arena de Lille LILLE 1, Bd des Cités Unies 59000

