Lille Trombone Festival Conservatoire de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Lille Trombone Festival Conservatoire de Lille, 18 avril 2022, Lille. Lille Trombone Festival

du lundi 18 avril au samedi 23 avril à Conservatoire de Lille

Retrouvez l’édition 2022 du Lille Trombone Festival au conservatoire de Lille pour une salve de concerts endiablés ! Cette année encore, des musiciens de tous horizons envahissent l’auditorium du conservatoire pour 5 concerts inédits… avec beaucoup de trombone ! **Au programme :** Lundi 18 avril, 20h – Auditorium CRR **Belgian Brass** 15 € | TR 10 € Mardi 19 avril, 20h – Auditorium CRR **Musique Royale de la Force Aérienne Belge avec Peter Moore, Jacques Mauger et Jean Philippe Navrez en solistes** 10 € | TR 6 € Jeudi 21 avril, 20h – Auditorium CRR **Swing Bones et Szeged Ensemble** 10 € | TR 6 € Vendredi 22 avril, 20h – Auditorium CRR **James Morrison + Claque Sonne l’Orchestre** **| Réservation obligatoire |** 20 € | TR 15 € Samedi 23 avril, matin – Auditorium CRR **Concert final des stagiaires** Gratuit, places limitées **Informations et réservations sur : [www.lilletrombonefestival.com](http://www.lilletrombonefestival.com)**

Tarifs et conditions sur www.lilletrombonefestival.com

La nouvelle édition du Lille Trombone Festival c’est du 18 au 23 avril 2022 ! Conservatoire de Lille Place du Concert Lille Vieux-Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-18T20:00:00 2022-04-18T22:00:00;2022-04-19T20:00:00 2022-04-19T22:00:00;2022-04-21T20:00:00 2022-04-21T22:00:00;2022-04-22T20:00:00 2022-04-22T22:00:00;2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Conservatoire de Lille Adresse Place du Concert Ville Lille lieuville Conservatoire de Lille Lille Departement Nord

Conservatoire de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Lille Trombone Festival Conservatoire de Lille 2022-04-18 was last modified: by Lille Trombone Festival Conservatoire de Lille Conservatoire de Lille 18 avril 2022 Conservatoire de Lille Lille lille

Lille Nord