Lady Agatha L’incroyable Vie d’Agatha Christie THEATRE SEBASTOPOL, 21 avril 2024, LILLE.

Lady Agatha L’incroyable Vie d’Agatha Christie THEATRE SEBASTOPOL. Un spectacle à la date du 2024-04-21 à 15:30 (2024-04-21 au ). Tarif : 25.0 à 45.0 euros.

Divan Production (L.PLATESV-R-2022-000708) présente en accord avec Ki M’aime me Suive ce spectacle LADY AGATHA »L’incroyable vie d’Agatha Christie » Un voyage à 100 à l’heure à travers deux siècles et tout autour du monde. Mais qui est donc Agatha Christie ? Malgré ses deux Milliards de livres vendus à travers le monde, personne ne connaît réellement la célèbre romancière. Pourtant sa vie fût un véritable feu d’artifice ! Alors plongez avec nous dans ce spectacle tourbillonnant, drôle et poétique et partez à la découverte de la folle aventure que fût la vie d’Agatha Christie, la reine du crime ! Lady Agatha L’incroyable Vie d’Agatha Christie Lady Agatha L’incroyable Vie d’Agatha Christie

Votre billet est ici

THEATRE SEBASTOPOL LILLE Place Sebastopol Nord

25.0

EUR25.0.

Votre billet est ici