Pierre Thevenoux est marrant… Normalement THEATRE SEBASTOPOL. Un spectacle à la date du 2024-04-06 à 20:00 (2023-11-09 au ). Tarif : 35.0 à 35.0 euros.

MAIRIE DE PONT PEAN (LD21-1082/1083/1084) présente : ce spectacle. Sous ses airs de grand gaillard gentiment beauf, Pierre Thevenoux aborde tous les thèmes, en passant de l’écologie à l’argent et aux religions, des anecdotes sur ses amis à ses propres soirées alcoolisées, avec une grande efficacité. Après un passage par le Jamel Comedy Club et de nombreuses scènes parisiennes, désormais chroniqueur sur France Inter, l’humoriste Pierre Thevenoux présente son premier spectacle. « Un premier spectacle méchamment drôle ! » TéléramaN° d’accès PMR : 02.99.05.75.63Accès : parking gratuit et accès en bus depuis Rennes A partir de 11 ans Durée : 1h20 (sans entracte) Pierre Thevenoux

THEATRE SEBASTOPOL LILLE Place Sebastopol 59000

35.0

