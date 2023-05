Noël Chez Charly Potter THEATRE SEBASTOPOL, 3 décembre 2023, LILLE.

Noël Chez Charly Potter THEATRE SEBASTOPOL. Un spectacle à la date du 2023-12-03 à 15:00 (2023-12-03 au ). Tarif : 10.0 à 28.0 euros.

IL TEATRO (2-146191) présente : ce concert. Charly se retrouve bien seul le soir de Noël devant sa cheminée lorsqu’il apprend que ses amis ne viendront pas. Oui mais Charly est magicien et ses pouvoirs peuvent sûrement tout changer ! Ce spectacle a été écrit et joué en Live sur Facebook durant le confinement. (+ de 100 000 vues). « Noël chez Charly » est une pièce de théâtre magique pour toute la famille. Enfants comme adultes en garderont un souvenir inoubliable. « Charly Potter se plait à nous lancer à la volée des bouffées de rire, de poésie et d’humour, il nous jette dans les bras ses illusions magiques de noël… » La Voix du Nord « Charly Potter aime faire rêver son public…. Il fait rire et sourire petits et grands…… » M6 « Charly Potter a fait un véritable carton avec son spectacle de Noël …… » France 3Spectacle tout publicRéservation PMR : 03 20 54 44 50

Votre billet est ici

THEATRE SEBASTOPOL LILLE Place Sebastopol Nord

10.0

EUR10.0.

Votre billet est ici