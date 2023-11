Ce Soir ou Jamais – Théatre Comédie de Lille, Lille THEATRE COMEDIE DE LILLE – SALLE 2, 11 novembre 2023, LILLE.

Ce Soir ou Jamais – Théatre Comédie de Lille, Lille THEATRE COMEDIE DE LILLE – SALLE 2. Un spectacle à la date du 2023-11-11 à 16:00 (2023-11-07 au ). Tarif : 24.6 à 30.1 euros.

THEATRE COMEDIE SOLFERINO (1-1052439 ; 2-1052440 ; 3-1052441) presente ce spectacle Chercher l’amour via une application de rencontres peut réserver quelques surprises. Greg, jeune célibataire sentimentalement perdu, a promis à sa mère qu’il se caserait avant ses 35 ans.Et c’est ce soir.Il ne lui reste plus qu’une heure pour tenir cette promesse.Il décide de s’inscrire sur l’application « Ce soir ou jamais », qui lui garantit de lui faire rencontrer celles avec qui ça marchera à coup sûr.Mais, peut-on faire confiance aux algorithmes et trouver le véritable amour sur une application de rencontre ? Et surtout, Greg est-il prêt à être en couple ?Venez partager l’intimité de ce célibataire « fils à maman », dans « Ce soir ou jamais », une comédie de moeurs fraîche et légère où les deux sexes en prennent pour leur grade et dans laquelle, l’auteur vous offre un savoureux mélange de plusieurs genres de théâtre : comédie, café-théâtre, stand-up, improvisation. Auteur : Robert Punzano Ce Soir ou Jamais Ce Soir ou Jamais

Votre billet est ici

THEATRE COMEDIE DE LILLE – SALLE 2 LILLE 204 Rue Solférino 59000

24.6

EUR24.6.

Votre billet est ici