Le Serment d'Hypocrite THEATRE COMEDIE DE LILLE – SALLE 1, 2 juin 2023, LILLE.

Le Serment d’Hypocrite THEATRE COMEDIE DE LILLE – SALLE 1. Un spectacle à la date du 2023-06-02 à 20:00 (2023-04-29 au ). Tarif : 20.5 à 25.7 euros.

Percez à jour les secrets d’un des quatre personnages hauts en couleur de cette pièce dont vous choisissez la fin ! Alors qu’il pense être malade, Antoine appelle Laurent, son médecin traitant. Mais c’est Bob, son remplaçant, qui arrive. Celui-ci agit de manière plus qu’étrange. Lorsque Laurent arrive à son tour et voit son soi-disant remplaçant, il reconnaît immédiatement le patient d’une collègue psychiatre et va mandater Antoine d’une mission: garder Bob chez lui coûte que coûte, afin d’éviter de relâcher quelqu’un d’extrêmement instable dans la nature. Un véritable jeu commence alors pour canaliser ce dangereux « professionnel » de santé aux allures de patient. Mais qui est réellement Bob ? N’a-t-il pas quelque chose à cacher ? Et d’ailleurs, il est loin d’être le seul à se comporter de manière étrange. Menez l’enquête avec l’incroyable docteur Chamberlain, et percez à jour les secrets d’un des quatre personnages hauts en couleur de cette pièce dont vous choisissez la fin ! Les koalas peuvent dormir près de 20h par jour. Ça n’a rien à voir avec la pièce, mais c’est vachement impressionnant. Le Serment d’Hypocrite

THEATRE COMEDIE DE LILLE – SALLE 1 LILLE 204 Rue Solférino Nord

