Le Clan des Divorcées, Théâtre Comédie de Lille THEATRE COMEDIE DE LILLE – SALLE 1 LILLE Catégories d’Évènement: Lille

Nord

Le Clan des Divorcées, Théâtre Comédie de Lille THEATRE COMEDIE DE LILLE – SALLE 1, 8 avril 2023, LILLE. Le Clan des Divorcées, Théâtre Comédie de Lille THEATRE COMEDIE DE LILLE – SALLE 1. Un spectacle à la date du 2023-04-08 à 18:00 (2023-04-08 au ). Tarif : 24.6 à 30.1 euros. LE THEATRE COMEDIE SOLFERINO (1-1052439 ; 2-1052440 ; 3-1052441) présentent : ce spectacle. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le divorce ! 3 femmes divorcent et partagent le même appartement : Stéphanie d’Humilly de Malanpry, bourgeoise, Mary Bybowl, british délurée et Brigitte, la « rurale ». En assistant au Clan des divorcées, non seulement vous allez beaucoup rire mais surtout, vous allez vivre un vrai moment de bonheur !Auteur : Alil VardarMetteur en scène : Hazis Vardar Le Clan des Divorcées Votre billet est ici THEATRE COMEDIE DE LILLE – SALLE 1 LILLE 204 Rue Solférino Nord 24.6

EUR24.6. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu THEATRE COMEDIE DE LILLE - SALLE 1 Adresse 204 Rue Solférino Ville LILLE Departement Nord Tarif 24.6 30.1 Lieu Ville THEATRE COMEDIE DE LILLE - SALLE 1 LILLE

THEATRE COMEDIE DE LILLE - SALLE 1 LILLE Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Le Clan des Divorcées, Théâtre Comédie de Lille THEATRE COMEDIE DE LILLE – SALLE 1 2023-04-08 was last modified: by Le Clan des Divorcées, Théâtre Comédie de Lille THEATRE COMEDIE DE LILLE – SALLE 1 THEATRE COMEDIE DE LILLE - SALLE 1 8 avril 2023 THEATRE COMEDIE DE LILLE - SALLE 1 LILLE

LILLE Nord