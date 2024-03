Lille Terroir Festival Le Garage Lille, samedi 6 avril 2024.

Lille Terroir Festival Lille Terroir Festival c’est l’événement du TERROIR des Hauts-de-France Samedi 6 avril, 10h00 Le Garage Entrée Libre

1 Food court de 4 chefs emblématiques de la région`

1 Marché de produits locaux et des dégustations

1 Bar avec 5 brasseurs & Champagne & Cocktail…

1 Événement festif avec des animations familiales

1 Nocturne avec fanfare, meilleur Welsh de Lille et concours de lancer de ballots de pailles !

Le RDV des bons vivants et amoureux du terroir des Hauts de France

———————

FOOD COURT DE CHEFS (12h > 15h)

– Mickaël Braure : Chef du Witloof & de Rillons & Top chef 2022

– Étienne Hazelaere : Chef de l’Ame au Vert

– Alexandre Suergiu : Chef de Aux Ephérites

– Alexandre Montois : Chef de l’Annexe

‍ MARCHÉ DE PRODUITS LOCAUX (10h > 18h)

– Compagnons des Saisons : Ventes de plantes

– Chips Bellevue : Chips Fermière

– Volaille de Licques : Rillettes de volaille

– Hépi : Pain bio & Viennoiseries

– Cloudforest : Torréfacteur de café

– Transition : Produits d’épicerie

– Les Fruits et Légumes frais : Dégustation & Jeux

– Etika Spirulina : Spiruline bio et produits à base de spiruline

– La Ferme du Vinage : Fromages et charcuteries

– Conserverie Ripaille : Tartinables pour apéritifs

– Miellerie des Terres / Monts de Flandres / Le goût des Fleurs

– Musclooor : Nutrition pour les sportifs

– Happy Drêche : Pépites de malt

– Hank Drinks : Boisson Pétillante au CBD

– Ministry of Beer : Bières bouteilles de la région

– T.O.S Distillerie : Spiritueux

– Biscuits Douce & Nelly Biscuits : Biscuits & Pâtisseries

BAR FESTIVAL (10h > 22h)

– Brasserie Du Singe Savant

– Brasserie Bellenaert

– Brasserie Lilloise

– Brasserie des Barbes Blanches

– Microbrasserie des Hauts-de-France

– Goodsy Kombucha

– Champagne Leclère-Torrens

– Cocktail et vin au Bar de Garage

‍♀️ ANIMATIONS (10h > 18h)

– Atelier cuisine végétale avec les Compagnons des saisons

– Atelier permaculture avec la Ferme des Frères Cotes

– Table de rencontres avec Avis de Gourmet

– Châteaux gonflables

– Jeux flamands

NOCTURNE DU TERROIR FESTIVAL (18h > 22h)

– Fanfare JukePop

– Meilleur Welsh de Lille du George V

– Concours du lancer du ballot de paille !

Une belle fête conviviale pour clôturer l’événement

———————

INFO PRATIQUES :

Lieu : Garage, 34 Bd Carnot, Lille

⏱ Samedi 6 avril de 10h à 22h

Entrée Libre / Paiement CB et Cash sur place

Événement en partenariat avec Les Compagnons des Saisons

Le Garage Lille 34 boulevard Carnot Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

